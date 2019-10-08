أخبار مصر | لأهالي المنيا.. تحرك برلماني حول تطوير محطة مياه الشرب بسمالوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأهالي المنيا.. تحرك برلماني حول تطوير محطة مياه الشرب بسمالوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تطوير محطة مياه الشرب بمنشية الشريعي، بمركز سمالوط، بمحافظة المنيا، التي تم إنشاؤها منذ أكثر من 40 عاما، وأصبحت لا تفي باحتياجات المواطنين بالمنطقة نظرا لزيادة عدد السكان والأمتداد العمراني.

وطالب "ملك"، بسرعة الانتهاء من استكمال المرحلة الثانية لمحطة مياه الشرب بعرب الزينة بنفس المركز، وذلك لحل مشاكل ضعف انقطاع المياه المتكرر عن معظم القرى والتي تعد أولوية هامة وعاجلة لتوفير احتياجات المواطنين من المياه خلال الفترة المقبلة.

وكما طالب النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحصر شامل ودقيق لكافة محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية التي تتطلب تطوير والوقوف على الأسباب الفعلية للتطوير، سواء لم تطلها يد التطوير منذ فترة، أو لم تعد المحطة قادرة على استيعاب الطاقة البشرية، أو ما شابه من الأسباب، على أن يكون هناك جدول زمني للتطوير وفقا للمتاح من الاعتمادات المالية على أن يراعي المناطق الأشد احتياجا، وبالمثل المحطات التي لم يتم الانتهاء منها على الرغم من بدء العمل فيها منذ سنوات.