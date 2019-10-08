أخبار مصر | تحرك برلماني حول تأخر صرف العلاوتين الدورية والاستثنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول تأخر صرف العلاوتين الدورية والاستثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن تأخر صرف العلاوتين الدورية والاستثنائية، ومخالفة تطبيق قرار رئيس الجمهورية.

وقالت منير، إنه انطلاقا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية، قرر صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين، حيث قرر منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، وبنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.

وتابعت: "كما قرر الرئيس منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس دخول العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، و2140 جنيها للموجودين بالخدمة".



وأكدت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذين يزيد عددهم على 6 ملايين موظف، إلا أنه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت صرف المنح لعدد محدد من العاملين بالدولة دون الباقي، مشددة على أن هذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك.