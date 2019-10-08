أخبار مصر | تصدير 28 ألف طن فوسفات بميناء سفاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصدير 28 ألف طن فوسفات بميناء سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 28 ألف طن فوسفات و297 شاحنة بضائع و58 سيارة.

ميناء سفاجا:



- يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 23 شاحنة و6 سيارة.



- تغادر السفينة أميرة إيمان وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة للهند والسفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 62 شاحنة و14 سيارة.

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- استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 121 شاحنة و33 سيارة وغادرت السفينة الحرية وعلى متنها 47 شاحنة. - استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 121 شاحنة و33 سيارة وغادرت السفينة الحرية وعلى متنها 47 شاحنة. ميناء نويبع:



- يستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة ايلة.



- شهد الميناء بالأمس وصول وسفرالسفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 44 شاحنة و5 سيارة.

