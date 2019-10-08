أخبار مصر | الصوفية تستعد للاحتفال بمولد السيد البدوي

ويعد السيد أحمد البدوي، أحد أقطاب الصوفية الأربعة، وينتهي نسبه من جهة أبيه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، حيث ولد البدوي بمدينة فاس المغربية، وهاجر إلى مكة مع عائلته في سن سبع سنوات، واستغرقت الرحلة أربع سنوات، منهم ثلاث سنوات أقاموها بمصر وعندما بلغ الثمانية والثلاثين من عمره، سافر إلى العراق مع شقيقه الأكبر حسن، ورجع بعد عام واحد إلى مكة، ثم قرر في نفس عام رجوعه، الهجرة إلى مصر، وتحديدًا إلى مدينة طنطا، لتكون موطن انتشار طريقته.

ويُقام له في مدينة طنطا احتفالان سنويًا، أحدهما في شهر أبريل يُسمى بالمولد الرجبي، والثاني في أكتوبر وهو الاحتفال بمولده الذي يُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر على الإطلاق، حيث يزور مسجده الكائن أكثر من 2 مليون زائر في المتوسط خلال أسبوع.