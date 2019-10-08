أخبار مصر | السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على بعض خطوط الهيئة.

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الاتي:أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة.كما تأخر بعض القطارات علي خط القاهرة الاسكندرية نتيجة عطل مفاجئ في لوحة الاشارات ببرج اشارات بنها مما أدي الي تأخير بعض القطارات في محيط محطة بنها.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

ومن جانبه اختتم أمس، وزير النقل، جولته في روسيا باجتماع مع رئيس شركة سكك حديد روسيا (RJD) والتي تعد من أكبر ثلاث شركات في العالم عاملة في مجال القطارات والسكك الحديدية.

وتم التباحث بين الجانبين بشأن أهم ملفات التعاون المشترك لاحداث التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر ورفع كفاءة الخطوط القائمة بالفعل.

Advertisements

واستعرض الوزير ايضا عدد من الفرص الاستثمارية في مجال السكك الحديدية في مصر مثل مشروع تطوير خط سكة حديد ابوقير ومشروع انشاء خط المناشى 6 أكتوبر (والذي سيساهم في تعظيم نقل البضائع بين موانئ الإسكندرية والميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر) ومشروع دراسة انشاء خط الغردقة سفاجا قنا الأقصر، بالإضافة الى مشروع إزدواج خط المنصورة دمياط، وكهربة إشارات خط طنطا المنصورة دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض بالاضافة الى مشروع كهربة اشارات المسافة من القاهرة الى بني سويف ومن الاقصر الى اسوان لزيادة عوامل الامان بخط القاهرة اسوان خاصة وانه جاري حاليا تنفيذ كهربة اشارات (بنى سويف اسيوط، اسيوطنجع حمادي،ونجع حمادي الاقصر.

وتم الاتفاق بين الجانبين علي مواصلة التنسيق، وتم تحديد نقطة اتصال بكل جهة للبدء الفوري في التنسيق المشترك لتحديد أوجه التعاون حسب اولويات واحتياجات هيئة سكك حديد مصر.

من جانبها قدمت المستشارة الالمانية إنجيلا ميركل الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور احتفالية تكريم الحكومة الألمانية لشركة هيرنكنشت بمصنعها بمدينة شفاناو، وقالت انها سعيدة بإنجاز المصريين لمشروعات الإنفاق بهذه السرعة ووجهت بتدريب عدد ١٦٠ مصرى فى شركة هرنكنشت وتسهيل إجراءات حصول المصريين عموما على تأشيرات عمل فى المانيا.

وكذلك وجهت بإنشاء مركز خدمة وصيانة لماكينات حفر الإنفاق فى مصر لخدمة مصر وافريقيا والشرق الأوسط وتنفيذا لذلك سيحضر المدير التنفيذى للشركة لمصر فى الاسبوع الأول من نوفمبر لوضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ.

وأشار الوزير إلي تقدير الحكومة المصرية للدعم الفني الذي قدمته شركة هرنكنشت للحكومة المصرية في تنفيذ مشروع إنشاء عدد خمسة أنفاق أسفل قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد وشمال مدينة الإسماعيلية وشمال مدينة السويس حيث قدمت الشركة كافة الاستشارات الفنية المطلوبة لتنفيذ أعمال حفر المائة متر الأولي بالمشروع واستمرت في تقديم دعمها الفني حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع بأكمله كما قامت الشركة بتدريب 40 مهندسًا وفنيًا مصريًا على أسلوب تجميع وتركيب الماكينات وتشغيلها وتنفيذ أعمال الحفر والتبطين.

وأوضح وزير النقل أنه نتيجة للتعاون المشترك والدعم الفني والتدريب الذي قدمته شركة هرنكنشت بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية العالمية ومنها مكتب (CDM Smith) الألماني فقد تمت جميع الأعمال من خلال الشركات والأيدي العاملة المصرية فى زمن قياسي وبأحدث المعايير والمواصفات الدولية في مجال الأنفاق، حيث تم ربط مناطق التنمية في شرق بورسعيد والإسماعيلية والسويس بباقي محافظات مصر.

وأضاف الوزير إنه استكمالًا لقصة النجاح والتعاون المشترك فقد تم التعاقد مع الشركة على توريد عدد 4 ماكينات جديدة لاستخدامها في تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبري حيث يتم تنفيذ الأعمال بالشركات المصرية وبأيد مصرية أيضًا لأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق.

وأعرب الوزير عن ثقته في استمرار الدعم الفني المقدم من شركة هرنكنشت في مجال إدارة وتشغيل مشروعات ماكينات حفر الأنفاق لضمان نجاح هذا المشروع الكبير، حيث تحرص الحكومة المصرية علي الاستفادة من النجاح التقني للدولة الألمانية في كافة المجالات المتخصصة واستكمالًا لما سبق من تعاون في مجال تأهيل الكوادر من خلال برنامج " مبارك – كول " وعلى نهجه وتطلع الجانب المصري إلى تبني سيادة المستشارة انجيلا ميركل شخصيا والحكومة الألمانية دعم مشروع تطوير معهد وردان للسكك الحديدية لتأهيل وتدريب الكوادر على الأساليب الحديثة والمتطورة في مجالات إنشاء البنية الأساسية وإدارة وتشغيل السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمناهج ألمانية وتحت إشراف ألماني بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة مع إمكانية الاستفادة بهذه العناصر للعمل في الشركات الألمانية.