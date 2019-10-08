أخبار مصر | "مصر للطيران" تستضيف اجتماع لجنة الشحن الجوي باتحاد شركات الطيران الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تستضيف اجتماع لجنة الشحن الجوي باتحاد شركات الطيران الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للشحن الجوي أن الشركة إستضافت للمرة الأولي إجتماعات لجنة الشحن الجوي بإتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA، حيث تلعب شركة مصرللطيران للشحن الجوي دور محوري ورئيسي في تبادل المعلومات بين شركات الطيران الأعضاء في الإتحاد فيما يخص المستجدات في مجال النقل الجوي في قارة أفريقيا وتساهم بشكل فعال في تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لترسيخ التعاون بين الشركات الاعضاء وتفعيل دور الاتحاد في القارة الأفريقية لمواجهة التحديات والمنافسة في مجال صناعة النقل الجوي علي المستوي العالمي، وذلك تحت مظلة الدور الريادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية بالقارة الأفريقية

وقد بدء إنعقاد فعاليات الإجتماع رقم 7 بمقر الشركة بالقاهرة برئاسة هشام عليوة رئيس قطاع حركة البضائع ورئيس مجلس إدارة لجنة الشحن الجوي بالأفرا.

جدير بالذكر ان إتحاد الأفرا تأسس عام 1968 في أكرا عاصمة غانا، ويقع مقر الإتحاد في نيروبي عاصمة كينيا، ويضم 37 شركة طيران أفريقية وتعد شركة مصر للطيران من الشركات الأولي المؤسسة للإتحاد.