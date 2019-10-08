أخبار مصر | 11 عضوة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف، تكليف الدكتور محمد عزت محمد معاونًا لرئيس القطاع الديني لشئون الاتصال السياسي، بالوزارة.

وكما أعلنت الوزارة، تكليف الدكتور كمال محمد علي سيف مديرًا إداريًا لأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، مع التأكيد أن الوزارة ماضية قدما وبقوة في الدفع بمزيد من الشباب إلى مواقع الريادة بالوزارة.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ضم عددا جديدا من السيدات إلى عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ليبلغ عددهن في دورته الحالية للعام الحالي 2019/ 2020م، 12 عضوة بمختلف لجان المجلس.

وأسند وزير الأوقاف، رئاسة لجنة الأسرة والطفل للدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، لتكون أول سيدة ترأس إحدى اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

والعضوات الجديدات المنضمات هن:

1- د. آمنة نصير، عميد كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر الشريف الأسبق، عضو مجلس النواب.

2 - د. مهجة غالب عبد الرحمن، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر السابق،عضو مجلس النواب.

3- د. يوهانسن يحيى محمد عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

4- د. مها محمد عقل، عميد طب الأزهر بنات سابقًا.

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5- د. زينب عبد السلام أبو الفضل، أستاذ الفقه المساعد بكلية الآداب جامعة طنطا.

6- د.إسراء عبد السيد حجر، أستاذ اللغة الصينية بجامعة عين شمس.

7- د. أمل سويدان، أستاذ تكنولوجيا التعليم ووكيل الدراسات العليا بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة.

8 - د. هدى مصطفى محمد عبد الرحمن، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بسوهاج.

9 د.هاجر سعد الدين، رئيس شبكة القرآن الكريم الأسبق.

10 د. نادية مبروك، رئيس الإذاعة السابق.

11 - د. مها مدحت، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية سابقًا.

12 - د. هدى حميد، مدير إدارة الإعلام بوزارة الأوقاف.