شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأربعاء مائل للحرارة.. وسقوط أمطار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقسا معتدلا على السواحل الشرقية، مائلا للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيفا ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «23- 33»، إسكندرية «21- 30»، قنا «24- 40»، الأقصر «26– 42»، أسوان «26 – 43».