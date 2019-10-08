شكرا لقرائتكم خبر عن «يونس»: بدء صرف قروض لـ300 صحفي من خزينة النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه تنفيذا لقرار مجلس النقابة الأخير بناء على اقتراح نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بصرف القروض لنحو 300 من المتقدمين، بينهم 50 ممن تقدموا للحصول على قروض خلال عام 2018، وتم تجاهلهم من قبل المجلس السابق، فإن الإدارة المالية قد بدأت في الصرف من خزينة النقابة أمس للكشف الأول الذي تضمن نحو ٤٥ اسمًا.

وأضاف «يونس» أنه سيتم الصرف من خزينة النقابة، وبسبب أن العدد المطلوب الصرف له يزيد عن طاقة استيعاب الخزينة والمبالغ المطلوب نقلها من البنك، فسيتم البدء في إعداد شيكات للتوقيع وتسليمها لباقي الزملاء للصرف من بنك المصرف المتحد المجاور للنقابة، كما سيتم التنسيق مع إدارة البنك لتسهيل الصرف للزملاء.

يذكر أن هشام يونس تقدم باستقالة مسببة لمجلس النقابة ولم يتم البت فيها حتى الآن.