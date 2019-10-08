شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف اجتماع لجنة الشحن الجوي باتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن الشركة استضافت للمرة الأولى اجتماعات لجنة الشحن الجوي باتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA، حيث تلعب شركة مصر للطيران للشحن الجوي دورا محوريا ورئيسيا في تبادل المعلومات بين شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد، فيما يخص المستجدات في مجال النقل الجوي في قارة أفريقيا، وتساهم بشكل فعال في تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لترسيخ التعاون بين الشركات الأعضاء وتفعيل دور الاتحاد في القارة الأفريقية لمواجهة التحديات والمنافسة في مجال صناعة النقل الجوي على المستوى العالمي، وذلك تحت مظلة الدور الريادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية بالقارة الأفريقية.
وبدأ انعقاد فعاليات الاجتماع رقم 7 بمقر الشركة بالقاهرة، برئاسة هشام عليوة، رئيس قطاع حركة البضائع، ورئيس مجلس إدارة لجنة الشحن الجوي بالأفرا.
جدير بالذكر ان اتحاد الأفرا تأسس عام 1968 في أكرا عاصمة غانا، ويقع مقر الإتحاد في نيروبي عاصمة كينيا، ويضم 37 شركة طيران أفريقية وتعد شركة مصر للطيران من الشركات الأولي المؤسسة للاتحاد.
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