شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تسمح لـ84 مصريًّا بالتجنس بجنسيات أجنبية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت وزارة الداخلية على السماح لـ63 مصريًّا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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كما وافقت الوزارة على السماح لـ21 مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

نشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم.