«الداخلية» تسمح لـ84 مصريًّا بالتجنس بجنسيات أجنبية (نص كامل)

شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تسمح لـ84 مصريًّا بالتجنس بجنسيات أجنبية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافقت وزارة الداخلية على السماح لـ63 مصريًّا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما وافقت الوزارة على السماح لـ21 مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
نشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم.
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