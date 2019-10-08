شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء جامعة مايو (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الثلاثاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم «جامعة مايو»، لها شخصية اعتبارية خاصة، مقرها مدينة 15 مايو بالقاهرة ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. Advertisements ولا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وأن التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ويعد سداد رسم ترخيص مقداره 5% من الموازنة المعتمدة للجامعة . وللاطلاع على باقي تفاصيل القرار

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