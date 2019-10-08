شكرا لقرائتكم خبر عن سائقان ومسعفان ببني سويف يسلمون 220 ألف جنيه عثروا عليها بحادث للشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم سائقان ومسعفان بمرفق إسعاف بني سويف، اليوم الثلاثاء، مبلغ 220 ألف جنيه عثروا عليها مع زوجين متوفيين، في حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي «طريق الجيش» بدائرة محافظة بني سويف، وسلم المسعفان والسائقان المبلغ المالي إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة.

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وتلقى الدكتور إسلام عساف، مدير هيئة الإسعاف المصرية، فرع بني سويف، بلاغاً من ممدوح سيد، مشرف غرف العمليات بمرفق الإسعاف، يفيد بتلقيهم بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بأخرى بالطريق الصحراوي الشرقي «طريق الجيش» بدائرة محافظة بني سويف، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى مكان الحادث بقيادة هاني معوض مشرف قطاع وسط بني سويف.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 من أسرة واحدة، وهم: أحمد حمدي عبدالله، 35 سنة، ومقيم المرج القاهرة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ونورهان أحمد طه، ٣٥ سنة، ومقيمة بمركز مطاى بمحافظة المنيا، وطفلتهما «كارما» وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين أنه أثناء نقل جثة المتوفين إلى المشرحة بواسطة المسعفين عبدالستار أحمد عبداللطيف، على محمد حسن، وسائقين سيارة الإسعاف مؤمن عبدالعزيز، سامح سيد بريك عثروا بحوزة المتوفين على مبلغ مالي 220 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية، وهاتف محمول، وعقب نقل المتوفين إلى المشرحة توجه مسعفا وسائقا سيارتى الإسعاف إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة، وحررا محضر إجراءات خاصا بالأمانات لتسليم المبلغ المالي والمصوغات الذهبية إلى قسم الشرطة.