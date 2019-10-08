شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: التعاقد مع خريجين لن يكون بشكل موسمى ولكن بصفة مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن ملف المعلمين صعب وبه سلبيات كثيرة مرتبطة بثقافات، وحتى تتغيير هذه الثقافة تحتاج إلى وقت وجهد.

وأضاف محمد عمر، أن الفترة الحالية تشهد تطوير شهادة الصلاحية للمعلمين، والفترة المقبلة سيكون هناك شهادة مزاولة المهنة، مؤكدا أنه تم توحيد شكل صحيفة الأحوال للمعلمين كما تم تنفيذ تدريبات لـ 530 ألف معلم بشكل مختلف عن السنوات السابقة، موضحا أن الوزارة تسعى إلى تغيير ثقافة المعلمين، خاصة ما يتعلق بالمهارات لدى بعض المعلمين التى أصبحت لا تتناسب مع منظومة التطوير التى تتبناها الوزارة.

وأشار محمد عمر، أن هناك نوعين من المعلمين معلم موجود فى المنظومة ويتم التعامل معه بشكل هادئ والتأهيل والتدريب من خلال تفعيل تفعيل البروتوكولات، إضافة إلى المعلمين الجدد الذى يتم تعيينه، مؤكدا أن السياسة التعليمية الجديدة تحتاج إلى خريج بمهارات معينة.

Advertisements

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة وقعت كثير من الجهات متخصصة فى اللغات لقياس مهارات المعلمين ومن ثم تم استحداث شهادة المعلم المصرى، موضحا أن هناك تصورات موجودة للخروج برخصة مصرية تعتبر الاساس فى مهنة التدريس، مشددا على أن الفترة المقبلة تشهد تدخل فى المعلم الذى يقوم بالتدريس فى المدارس الخاصة لتكون الوزارة مطمئنة على ما يقدم للطلبة.

وكشف نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن تعين بشكل موسمى وإنما بشكل دورى لان هناك متغيرات كبيرة فى أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر، مؤكدا أنه لا يوجد اختبارات للمعلمين المتقدمين للعمل فى التربية والتعليم وإنما سيكون هناك شهادات يحصل عليها المتقدم، مضيفا أن الوزارة تحتاج إلى 350 ألف معلم هذا العام وهذا العدد يزيد العام المقبل وقد تصل الاعداد إلى مليون معلم خلال السنوات المقبلة.



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل وفق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الوزارة درست تجارب 10 دول فى تقييم المعلمين واستقدامهم منها انجلترا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والصين والإمارات.