شكرا لقرائتكم خبر عن كويتى شارك فى حرب أكتوبر: العبور انتصار لعزة وكرامة العرب جميعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد الركن متقاعد بالجيش الكويتى، عبد الله المقلد، أحد أبطال لواء "اليرموك" المشارك فى حرب أكتوبر المجيدة، أن انتصار السادس من أكتوبر يمثل انتصارا لعزة وكرامة العرب جميعا.

وقال المقلد - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت خلال مشاركته فى الاحتفال الذى نظمه مكتب الاتصال العسكرى المصرى بالكويت بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة - "إن حرب السادس من أكتوبر، تمثل ملحمة سنظل نحكى تفاصيلها لأبنائنا وأحفدانا، لتعليمهم كيف أنه بالإيمان والعزيمة والإصرار، يستطيع المرء استعادة حقه".

ووجه المقلد - الحاصل على وسامى "نجمة سيناء" و"الشجاعة" من مصر - التحية العسكرية لأرواح الشهداء الأبرار من الجيشين المصرى والكويتى، الذين فاضت أرواحهم الطاهرة على أرض الفيروز، دفاعا عن عزة وكرامة وسيادة الأمة العربية، مؤكدا أنه يحرص على ارتداء الأوسمة التى حصل عليها خلال مشاركته فى حرب الاستنزاف، والسادس من أكتوبر، فى أى مناسبة رسمية، اعتزازا بمشاركته فى معركة العزة والكرامة.

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وأكد أن دعوته للمشاركة فى الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، أدخلت البهجة والسرور على قلبه، وذكرته بأجمل لحظات عمره على أرض سيناء الطاهرة.

وقال المقلد، إن مصر تظل عصية على كل معتدى، فى ظل قيادتها السياسية الوطنية والمخلصة، وجيشها الباسل، الذى يعد خير أجناد الأرض.