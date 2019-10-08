شكرا لقرائتكم خبر عن ملحق الدفاع المصرى فى ألمانيا يقيم احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام ملحق الدفاع المصرى بالعاصمة الألمانية برلين، احتفالا بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، شهده عدد من المسئولين الألمان ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمصريين فى ألمانيا.

وقال رئيس بعثة الجامعة العربية بألمانيا، السفير طلال الأمين - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في برلين على هامش الاحتفال - جئنا لتوجيه التهنئة لشعب مصر والقيادة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانتصارات أكتوبر المجيدة التي تعتبر نصر وفخر لكل العرب، فمصر هي القلب النابض للأمة العربية وستمضي دوما للأمام بفضل شعبها وجيشها الذي نفتخر به".

من جانبه، وجه سفير البحرين بألمانيا، عبد الله عبد اللطيف عبد الله، التهنئة للرئيس السيسي ولشعب مصر، وقال إن ذكرى انتصارات أكتوبر هي احتفالات للأمة العربية كلها وجميعنا نفتخر بها.

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بدوره، قال سفير لبنان لدى ألمانيا، مصطفى أديب، إن حرب أكتوبر المجيدة رفعت رؤوس العرب جميعا، موجها تهنئته للقيادة السياسية ولشعب مصر بهذه المناسبة.

ومن جهته، قال الأب منقريوس المحرقي، ممثل الكنيسة القبطية، "إن احتفالات أكتوبر عزيزة على نفس كل مصري، ودائما نتذكر انتصارات جيشنا العظيم في هذه الحرب التي ردت الكرامة لكل مصري وعربي، وندعوا ونصلي لأن يحمي الله مصر ورئيسها وجيشها وشعبها من كل سوء، ويقينا شر الفتن والضغائن".