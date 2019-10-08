شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3378 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات مدير أمن الجيزة.

وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3378 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 75 مخالفة تجاوز سرعات و 1404 مخالفة نموذج 125.

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كما تم رصد 70 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 29 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 76 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 63 دراجة بخارية وسيارة.