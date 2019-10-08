شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصرف بالرى تحذر من إنشاء صفحات باسمها على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، بوزارة الموارد المائية والرى، تحذيرا من استخدام اسمها أو شعارها فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك - تويتر" والتعامل بها مع المواطنين.

وقالت الهيئة فى التحذير الذى تم تعميمه أنها جهة حكومية رسمية لا يجوز المساس باسمها أو شعارها بحكم القانون طبقا لنص المادة رقم 181 من القانون رقم 83 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية، وكذلك قرار إنشاء الهيئة رقم 1782 لسنة 1969.

وتهيب الهيئة بمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى بغلق جميع الصفحات المنشأة بمعرفتهم باسم الهيئة منعا للمساءلة القانونية، مع العلم والتنبيه بأن الصفحة الرسمية الوحيدة على موقع التواصل الاجتماعى تحمل اسم " الصفحة الرسمية للهيئة المصرية لمشروعات الصرف".