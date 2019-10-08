التعليم: عقد اختبارات إلكترونية لـ 88 ألف معلم على اختبارات الترقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأكاديمية مركز تميز محلى ودولة يضمن جودة برامج التدريب للمعلمين بالشراكة مع كليات التربية، موضحا أن مستويات الكادر تبدأ من المعلم المساعد ويحصل على شهادة الصلاحية بعد عامين من التعاقد وقد تمتد إلى ثلاث سنوات ثم يتدرج فى وظائف الكادر.

وأضاف أمين، خلال مؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتعليم، أن الأكاديمية أنشأت منظومة جديدة للاعتماد للأعضاء المدربين وأيضا اختبارات الترقى وتم عقد اختبار ترقى لـ 88 ألف معلم من خلال اختبارات الكترونية، توفيرا للوقت وتم تقييم الاختبارات وهناك نتائج وتوصيات ومقترحات جارى إعداد تقرير مفصل عن اختبارات الترقيات. Advertisements وأوضح مجدى أمين، أن هناك اختبارات تدريب تستهدف مدراء المدارس ووكلاء المدارس والإدارات التعليمية، موضحا أن هناك تفاعل بشكل مستمر لحل مشكلة المعلمين الخاصة بالترقى وخلافه، مشيرا إلى أنه تم تحديث 36 حقيبة تدريبية من قبل خبراء، وهناك استعدادات لاختبارات 320 الف معلم خلال الفترة المقبلة. وأشار الدكتور مجدى أمين، أن الحقائب التدريبية يتم فيها أخذ أراء المعلمين فى الحقيبة والبرامج التدريبية، موضحا أن هناك 12 الف مدرب على مستوى الجمهورية وكان بعضهم دون المستوى وتم مراجعة موقف البعض، موضحا أنه سيتم عقد اختبارات إلكترونية للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، مع وضع ضوابط الحصول على شهادة الدكتوراة والماجستير خلال الفترة المقبلة.

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