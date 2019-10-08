شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة اﻟﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺮى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

كما ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻮره اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺴﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد وﺳﻼﺳﻞ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻴة واﻟﻘﺎﻫﺮة وﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اأﺣﻤﺮ و ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمابية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.