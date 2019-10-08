شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم خدمات لـ 2 مليون و112 ألف سيدة بالمجان بمبادرة صحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية التى تشمل التوعية والكشف المبكر لـ 2 مليون و112 ألف و386 سيدة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم صحة المرأة، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي انطلقت فى الأول من يوليو الماضى، حتى مساء أمس.

وأوضح بيان لوزارة الصحة ، أنه تم تحويل 151 ألفًا و913 امرأة لإجراء الفحوصات المتقدمة، بعد الفحص المبدئى، وذلك بمحافظات المرحلة الاولى الـ9 والتى تشمل (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط والقليوبية).

Advertisements

وقال البيان إن محافظة القليوبية أكثر المحافظات تردداً بعدد 427 ألفًا و171 امرأة تم فحصهن، مضيفاً أنه تم مد فترة المرحلة الأولى والتي كان من المقرر انتهاؤها آخر أغسطس الجاري، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لكل النساء اللاتي لم يتمكن من الحضور والفحص، موضحًا أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي تؤدي جميع الخدمات للسيدات بالمجان في الوحدات الصحية المنتشرة في أرجاء محافظات المرحلة الأولى، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عاماً.

وأضاف أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، ويشارك في المرحلة الأولى منها 1321 فريقاً طبياً من السيدات، حيث إن الفرق التي ستتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات وأشار إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، موضحا أنه سيتم تدريب الفرق بشكل دوري كل 3 أشهر كمحور أساسي من برنامج دعم صحة المرأة، ومكمل لمحوري التشخيص والعلاج.