الأوقاف تقرر تعيين معاون لرئيس القطاع الدينى للاتصال السياسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الأوقاف قرارا بتكليف الدكتور محمد عزت محمد، للعمل معاونًا لرئيس القطاع الدينى لشئون الاتصال السياسى. وقالت وزارة الأوقاف إن القرار جاء فى إطار إهتمام وزارة الأوقاف بالشباب وقدراتهم وطموحاتهم وقدرتهم على الإنجاز من خلال نجاحهم فى إنجاز الملفات الدعوية والإدارية والقيادية التى أسندت إليهم. وتم تكليف الدكتور كمال محمد على، للعمل مديرًا إداريًا لأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، مع التأكيد على أن الوزارة ماضية قدما وبقوة فى الدفع بمزيد من الشباب إلى مواقع الريادة بالوزارة.

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