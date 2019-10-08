شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب 30 علبة ذهب والماس عبر منفذ السلوم البري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة العامة لأمن الموانئ جهودها لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بكافة المنافذ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهريب، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها.

ونجحت الحملات الأمنية في ضبط (سيدة - مقيمه بدائرة قسم شرطة سيدى بشر بالإسكندرية) أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى إحدى الدول العربية عبر مطار برج العرب، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 30 جرام) مخفاه بطيات ملابسها.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول الأوروبية عبر مطار الغردقة ، وبحوزته (13 قطعه عملة معدنيه ترجع لفترات تاريخية مختلفة) مخفاه ضمن حقائبه.

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وأثمرت الجهود عن ضبط (سيدة – "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية") أثناء إنهاء إجراءات سفرها من الأقصر إلى القاهرة عبر ميناء الأقصر الجوى ، وبحوزتها (3 قطع عملات معدنية من الفضة " ترجع للعصر اليونانى الرومانى") مخفاه داخل أمتعتها.

ومن ناحية أخرى، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة شرطة منفذ السلوم البرى، لاحظوا قيام أحد الأشخاص بالمنطقة الجبلية المتآخمة بالسور الجنوبى للمنفذ، بإلقاء لفافة متوسطة الحجم من أعلى السور لداخل المنفذ وتسلق السور، ولدى مشاهدته للقوة الأمنية تراجع وفر هارباً.

بفحص اللفافه، تبين أن بها (30) علبة تحوى على مشغولات ذهبية وزنت 22 كيلو جرام، و (23) فص ألماس مغلف بالبلاستيك، وجارى تحديد مرتكب الواقعة للوقوف على ملابساتها.