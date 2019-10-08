شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زعيم المعارضة التركية: أردوغان باع مصنع ب20 مليار دولار لقطر "مجانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، فضيحة خصخصة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لمصانع أسلحة تركية لصالح قطر، وواصفا هذا التصرف بالخيانة.

وقال زعيم المعارضة التركية، فى فيديو نشرته المعارضة التركية: "مصنع بقيمة 20 مليار دولار تم نقل ملكيته للجيش القطري بدون مناقصة ومجانًا.. ماذا سيقولون الآن ينتابني الفضول حول ذلك.. سيقولون لم تكن خصخصة أنا أعلم ذلك".

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وتابع زعيم المعارضة التركية:"ماذا إذن؟.. حسنًا فهمنا لم يكن تخصيصًا ..ماذا كانت إذن؟..مصنع بقيمة 20 مليار دولار يتم نقله بلا أي مناقصة ومجانًا لمدة 25 عامًا ما هذا؟ هذه في الأصل لم تكن مناقصة هذه تسمى خيانة للوطن ليست شيئًا آخر إنما خيانة للوطن".

وأضاف كمال كيليتشدار أوغلو: "أصبحت وزارة الدفاع التركية والقوات المسلحة التركية عميلًا لممتلكاتها الخاصة هناك عقل ومنطق، فالسلعة ملكي والمصنع أيضًا ملكي وأنا أدفع نفقات العمال هناك والظباط أيضًا تابعون لي.. والسلعة المنتجة ملكي.. يقولون أنت انتج وأنا أشتري منك، بأي عقل وأي منطق يتوقعون ذلك؟".