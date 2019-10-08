شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أبرز نتائج القمم المصرية اليونانية القبرصية السابقة قبل انطلاق الـسابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع انطلاق القمة المصرية اليونانية القبرصية اليوم بالقاهرة، أعدت قناة "اكسترا نيوز"، فيديو عن أبرز نتائج قم مصر وقبرص واليونان، وكانت كالتالى. 8 نوفمبر 2014 عقدت القمة الأولى بين الدول الثلاث فى القاهرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان. اتفق الزعماء الثلاث على توطيد أسس التعاون الثلاثى بشكل أقوى خلال الأعوام القادمة. Advertisements 10 أكتوبر 2018 ، عقدت القمة السادسة لآلية التعاون الثلاثى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان فى جزيرة تكريت. ومن أبرز نتائج القمم الـ 6، اتفاقيات نص عليها إعلان القاهرة ونيقوسيا وأثينا. - التعاون المشترك ومواجهة التحديات المشتركة وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط يكون مقره القاهرة. - الالتزام بمحددات الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة لا سيما أمن ممرات الطاقة. - إعطاء المزيد من الاهتمام للتعامل مع الأسباب الجذرية التى تؤدى إلى تدفقات الهجرة غير الشرعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف أبرز نتائج القمم المصرية اليونانية القبرصية السابقة قبل انطلاق الـسابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.