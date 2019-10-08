شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة طريق نكلا - القناطر بعد إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وملاكى أعلى طريق نكلا بمنشأة القناطر ، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق نكلا بمنشأة القناطر، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .