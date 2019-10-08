شكرا لقرائتكم خبر عن أحد القيادات المنشقة فى حزب أردوغان يكشف الهدف الحقيقى من عملية "الفرات" العدوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف على بابا جان أحد قيادات المنشقة عن حزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأن العملية العسكرية التى أطلقها أردوغان فى شرق الفرات بالأراضى السورية ليس لها أهداف لا من قريب ولا من بعيد بالأمن التركى، كما يزعم الديكتاتور العثمانى.

واعتبر "بابا جان" أن العملية هدفها الذى يرفض أردوغان الإفصاح عنه هو قتل المسلمين الأكراد الأبرياء بدم بارد.

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على بابا جان

وقال "بابا جان" فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" معلقا على التحركات التركية:"من أقنعكم بقتل الأكراد المسلمين، لتتعقلوا، كما أن مصالحة تركيا من هذه الحرب لا شىء.. هل يوجد؟ فلتقولوا إذا وجد؟.