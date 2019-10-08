شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال اتجاه جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بمحور صفط اللبن، اتجاه جامعة القاهرة، بسبب زيادة الأحمال وحادث تصادم، مما أدى الى تباطؤ حركة السيارات للقادم من المريوطية اتجاه شارع السودان، انتقل رجال المرور للمكان لتنظيم حركة السيارات.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور صفط اللبن، بظهور كثافات مرورية، بسبب زيادة الأحمال وحادث تصادم، على الفور تم انتقال الخدمات وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام الحادث.