شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إرسال فريق طبي مصري إلى تشاد لمسح وعلاج «فيروس سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان إرسال فريق طبي مصري، صباح الثلاثاء، إلى دولة تشاد، برئاسة الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من «فيروس سي».

يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر في المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

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أوضحت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أن الفريق الطبي المصري سوف يفتتح وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار «تحيا مصر أفريقيا» في العاصمة التشادية أنجيمينا، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي وصيدلي إكلينيكي وأخصائي الباثولوجي الإكلينيكية وأخصائي نظم ومعلومات.

أضاف البيان أن الفريق الطبي المصري سيقوم بتدريب الكوادر التشادية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسئولي معامل التحاليل وإجراء تحاليل الـ«pcr».

لفت البيان إلى أنه تم إرسال شحنة من الأدوية اللازمة لعلاج «فيروس C وB» مع الفريق الطبي المصري لتدعيم عيادة «تحيا مصر أفريقيا» بمستشفى أنجيمينا المركزي، بكافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، موضحًا أن زيارة الفريق تستمر مدة شهر لدولة تشاد، على أن يبقى هناك ممثلًا للجنة الفيروسات الكبدية بعد عودة الفريق الطبي، لمتابعة تلقي علاج المرضي المصابين.

وأشار البيان إلى استمرار متابعة الفريق الطبي المصري الأول عمله بدولة جنوب السودان، داخل عيادة «تحيا مصر أفريقيا» التي تم افتتاحها نهاية سبتمبر الماضي في العاصمة جوبا، حيث يتم متابعة عمليات إجراء المسح والفحوصات التكميلية وتلقي العلاج للحالات الإيجابية.