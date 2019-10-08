شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: جار تنفيذ عمارات مشروع تطوير منطقة العمال بمدينة المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ عمارات مشروع تطوير منطقة العمال بمدينة المنيا، وذلك بعد الانتهاء من الإخلاء والهدم للمبانى القديمة، وصرف القيمة النقدية للسكان لاستئجار وحدات خارج المنطقة لحين العودة بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال في اسرع وقت.

وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه سيتم إنشاء 10 عمارات سكنية تشمل 218 وحدة سكنية.

وأضاف: «تم الانتهاء من التسكين النهائى لنسبة 50% من سكان المنطقة بعمارات روضة محفوظ المجاورة للمنطقة باجمالى 219 وحدة، وتقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن ( 8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي ) تم هدمها بإجمالي 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة.