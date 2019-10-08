شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعترافه بقتل 90 امرأة بأمريكا.. FBI: صمويل ليتل السجين الأكثر دموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب التحقيقات الفيدرالى، إن السجين الذى يدعى أنه قتل أكثر من 90 امرأة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة يعتبر الآن القاتل الأكثر دموية فى تاريخ البلاد.

وقالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية إن صمويل ليتل، الذى كان وراء القضبان منذ عام 2012 ، أخبر المحققين العام الماضى أنه كان مسؤولاً عن حوالي 90 عملية قتل على مستوى البلاد بين عامي 1970 و 2005.

فى بيان صحفى يوم الأحد، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى، أن محللى الجريمة الفيدرالية، يعتقدون أن جميع اعترافاته موثوقة، وتمكن المسئولون من التحقق من 50 اعترافات حتى الآن.



نساء قتلهن رجل واحد

كما قدم المحققون معلومات وتفاصيل جديدة حول خمس حالات فى فلوريدا وأركنساس وكنتاكي ونيفادا ولويزيانا.

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ويقضى ليتل البالغ من العمر 79 عامًا عدة أحكام بالسجن مدى الحياة فى كاليفورنيا، يقول إنه خنق ضحاياه الـ 93، وجميعهم تقريباً من النساء.

وأوضحت الوكالة، أن بعض ضحاياه كن على هامش المجتمع، فنظر إلى وفات بعضهن على أن سببها جرعات زائدة، أو نسبت الوفاة لأسباب عرضية أو غير محددة، لم يتم العثور على بعض الجثث.

قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي 30 رسماً لبعض ضحاياه - صور ملونة رسمها ليتل نفسه في السجن. إنهم يطاردون صورًا، معظمهن من النساء السود.

وقدمت الوكالة أيضًا مقاطع فيديو تم التقاطها أثناء مقابلات بالسجن مع ليتل. ووصف امرأة خنقها في عام 1993 - وكيف دحرجها أسفل منحدر على طريق مهجور.

وقال "سمعت ضوضاء ثانوية على الطريق وهذا يعني أنها لا تزال تتدحرج".

في فيديو آخر ، وصف أحد الضحايا في نيو أورليانز. "كانت جميلة. قال بابتسامة صغيرة ، لون البشرة بني فاتح. كانت طويلة بالنسبة لامرأة. "