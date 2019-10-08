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شكرا لقرائتكم خبر عن حرائر تركيا يأكلن من القمامة.. صورة صادمة تجسد المعاناة من سياسات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الأتراك من وضع اقتصادى متردى، جراء السياسة الاقتصادية الفاشلة التى ينتهجها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لدرجة لجوء الأتراك للصناديق القمامة، للحصول على غذائهم اليومى، وإلى ما يفيض من القطط والكلاب لسد جوعهم.
سيدة تركية تتناول الغذاء من القمامة
ونشر الكاتب التركى "لوطفو توركان" صورة لسيدة مسنة ترتدى الحجاب معها طفلتها الصغيرة فى مدينة بانديق الواقعة فى اسطنبول، وهى تلتقط الخضار العفن الذى ألقاه السوبر ماركت بالخلف.
الصورة التى يرفض أردوغان مشاهدتها
وعلق "توركان" بالقول: أردت فقط أن أعبر عن الأزمة الاقتصادية فى تركيا لذا التقطت هذه الصورة".
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