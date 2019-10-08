شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليونان يصل القاهرة للمشاركة بالقمة المصرية اليونانية القبرصية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، الثلاثاء، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، فى زيارة للبلاد يشارك خلالها فى القمة الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص.
من المتوقع، أن يتم التوقيع على اتفاقية ثلاثية، وكذلك اتفاقيات ثنائية للتعاون فى مجال الاستثمار، وللتأكيد على أهمية التعاون بين الجيران، كحجر زاوية للاستقرار فى شرق المتوسط، بحسب موقع "ekathimerini" اليونانى.
ومن المنتظر، أن يلتقى ميتسوتاكيس ممثلى الجالية اليونانية فى القاهرة، كما تشمل جولته أيضا زيارة الإسكندرية، ولقاء بطريرك الإسكندرية، وسائر إفريقيا ثيودور الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء اليونان يصل القاهرة للمشاركة بالقمة المصرية اليونانية القبرصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.