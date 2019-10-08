شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”، أن تركيا تقوم بقصف الأراضى العربية فى سوريا فى نفس توقيت ذكرى انتصارات أكتوبر المصرية السورية على إسرائيل. وأضاف عبر حسابه على تويتر: أنها التوقيتات ذات المعنى الإذلالى للأمة العربية. Advertisements وقال "لعلنا نفهم اليوم كيف يستخدمون العملاء فى الداخل وقنوات المخابرات فى إسطنبول لتفتيت الشعوب وإضعاف الجيوش ثم الانقضاض على الأرض نهباً وسلباً".

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