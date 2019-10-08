سفير كوريا الجنوبية: مصر لاعب أساسى فى تحقيق استقرار أفريقيا والشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة "يون يو تشول " أن مصر لاعب أساسى فى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الإقليمى فى أفريقيا والشرق الأوسط .
وأضاف السفير - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مصر تبذل جهدا كبيرا فى سبيل إرساء الأمن فى أفريقيا والعالم العربى، وتلعب دورا قياديا مهما فى أفريقيا، خاصة فى ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، وقال : إن مصر تعد نموذجا للانفتاح والتنوع وقبول الآخر وهذا ما يجذب الجميع إليها .
وأكد يون يو تشول - الذى التقى أمس مع محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، عمق العلاقات بين بلاده ومصر وتقاربها مواقفهما فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وحول العلاقات الثقافية بين البلدين، أكد رغبة بلاده فى نشر ثقافة كوريا الجنوبية وتعريف الشعب المصرى بها، مشيرا إلى أن المركز الثقافى الكورى الجنوبى ينفذ حاليا العديد من البرامج فى كافة المحافظات والمدن المصرية للتعريف بالثقافة الكورية.
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