شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة والسياحة تطلقان برنامج "جرين فينز" لتنظيم أنشطة الغوص فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارت البيئة بالتعاون مع وزارة السياحة، المبادرة الأولى فى مصر والوحيدة فى العالم المتخصصة فى تطبيق المعايير البيئية المستدامة فى أنشطة الغوص والسنوركلينج، ومن ثم خفض تأثيراتها السلبية على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية.

وتعد أنشطة الغوص والسنوركلينج من الأنشطة السياحية التى شهدت إقبالا كبيرا من السياحة الداخلية والخارجية فى الفترة الأخيرة مما أدى إلى زيادة الضغوط على البيئة البحرية والشعاب المرجانية والتى أدت بدورها إلى تدهور حالتها وفقدانها فى كثير من الحالات ونظراً لزيادة الأعداد وقلة الوعي البيئي للسائحين والمرشدين على حد سواء بكيفية التعامل مع البيئة البحرية فى أغلب الأحيان.

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جدير بالذكر أن هذه البرنامج حقق نجاحات كبيرة في 10 دول ذات طابع سياحي بجنوب شرق اسيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهندى والتي تعتمد على سياحة الغوص و السنوركلينج بشكل كبير ومن المقرر أن تكون غرفة الغوص والأنشطة البحرية المنوطة بتأهيل مراكز الغوص للحصول علي العلامة من خلال برامج تدريبية وكذلك تطبيق المعايير البيئية المطلوبة للحفاظ علي البيئة البحرية. ومن المخطط ان يدعم البرنامج حملة توعوية تسويقية لمراكز الغوص خاصة أنه من المستهدف حصول 30 مركز غوص على العلامة فى السنة الأولى.