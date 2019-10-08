شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بوزارة الزراعة: مصر ستنتج 4 ملايين طن من الأرز الأبيض فى موسم 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بوزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستنتج 4 ملايين طن من الأرز الأبيض فى موسم 2019.
وأضاف علاء خليل رئيس معهد بحوث المحاصيل التابع للوزارة لرويترز، أن الرقم يأتي مقارنة مع 2.7 مليون طن جرى إنتاجهم في موسم 2018.
وقال خليل إن إنتاج 2019 سيكفي لتلبية الاحتياجات المحلية وسيتمخض عن فائض.
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