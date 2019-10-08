شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بوزارة الزراعة: مصر ستنتج 4 ملايين طن من الأرز الأبيض فى موسم 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بوزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستنتج 4 ملايين طن من الأرز الأبيض فى موسم 2019.

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وأضاف علاء خليل رئيس معهد بحوث المحاصيل التابع للوزارة لرويترز، أن الرقم يأتي مقارنة مع 2.7 مليون طن جرى إنتاجهم في موسم 2018.