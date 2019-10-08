شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات منتدى "روساتوم" لـ موردى الصناعات النووية والان مع تفاصيل الخبر
ويهدف المؤتمر إلى تعريف الشركات المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات التى تحتاجها المحطة النووية بالضبعة، بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات المصرية فى أنشطة المشروع لتحقيق استراتيجية توطين تكنولوجيا الطاقة النووية بمصر.
وافتتح المنتدى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة الطاقة النووية والدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية وعدد من قيادات الوزارة والهيئات المختصة، والمدير التنفيذي لشركة روساتوم بالشرق الأوسط.
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