"جمال" في دعوى نشوز: "مراتي ضربتني وعملتلي بلوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "جمال س." 34 سنة، دعوى نشوز ضد زوجته "سارة م." 30 سنة، بعد زواج 4 سنوات، مبررًا ذلك أمام محكمة الأسرة بتركها منزل الزوجية: "مراتي بتتفرج على برنامج رضوى الشربيني وبدأت تشك فيا.. وعملتلي بلوك وقبل ما تسيب البيت ضربتني".

يقول الزوج في دعواه، إن زوجته تظاهرت بأنها متسامحة وملتزمة بالدين وتحترم الكبير والصغير، ما جعله ينتبه إليها، ولأنها "إبنة عمه" وافق على جميع طلباتها كي تتم الزواج، وعقب عامين من الخطوبة، تزوجا وانتقلا إلى عش الزوجية.

وبحسب أوراق القضية، بدأت الخلافات بينهما بعد معرفة الزوجة بأن لديها بعض المشكلات الصحية في الإنجاب، يقول الزوج: "تابعنا مع طبيب وعمري ما تحدثت معها عن هذا الأمر"، مضيفًا أنه حاول تغييرها وحثها على الاهتمام بفتح محلها الخاص الذي تحلم بيه كوافير".

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يوضح الزوج في دعواه أنه حاول إقناع بترك المنزل والخروج حتى لا تصاب بالاكتئاب، لكنها رفضت، بالتزامن مع بداية تركيزها المتزايد بمواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة برنامج المذيعة رضوى الشربيني.

يتابع "جمال" أن الشك بدأ يدخل إلى قلب زوجته، وقالت له إنه سيتزوج من أخرى كي ينجب أطفالًا: "هنا بدأت زوجتي تبتعد عن منزل الزوجية لعدم إعطائي الفرصة للحديث معها حتى عن طريق الهاتف المحمول أو فيس بوك، وعند معارضتها على أسلوبها وطريقة كلامها ضربتني".

الزوج يقول: "استغلت زوجتي دموعها في التأثير على أهلها، ثم طلبت الطلاق لكني لم أوافق، حتى طلبتها إلى بيت الطاعة، واستدعتها المحكمة للمواجهة لكنها قالت إني بأخوفها وعايز أتجوز عشان أجيب عيال، وفي الآخر قالت مش هرجع له تاني عشان بيكرهني".

يختتم الزوج: "حينها شعرت باستحالة المعيشة معها، فأقمت دعوى نشوز للحيلولة دون حصولها على حقوقها الزوجية كاملة، خاصة بعد رفضها العودة إلى بيت الطاعة، وأقمت دعوى حملت رقم 140 لسنة 2019، لم يتم الفصل بها حتى الآن".