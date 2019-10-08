محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سيحضر للبرلمان اليوم الثلاثاء، وسيطرح عليه نواب الشعب، جميع المشكلات التي يعاني منها المواطنين.
جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب برئاسة عبدالعال، أمس الاثنين أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها.
وشدد عبدالعال، على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة غدًا نقدًا بناء، خصوصًا وأن مصر في مرحلة مهمة قائلًا: "النقد مباح والتجاوز مرفوض".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء بالبرلمان اليوم.. وعبدالعال: "النقد مباح بدون تجاوز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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