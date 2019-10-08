رئيس وزراء اليونان يصل إلى القاهرة لحضور القمة الثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، في زيارة رسمية للبلاد يشارك خلالها في القمة الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص.
وتتابع القمة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، والتعاون في مجال الطاقة، بإلإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية ثلاثية، واتفاقيات ثنائية للتعاون في مجال الاستثمار، وللتأكيد على أهمية التعاون بين الجيران كحجر زاوية للاستقرار في شرق المتوسط .
من المنتظر أن يلتقي ميتسوتاكيس ممثلي الجالية اليونانية في القاهرة، كما تشمل جولته أيضًا زيارة الإسكندرية ولقاء بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودور الثاني.
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