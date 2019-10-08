السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت هيئة السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض الخطوط، اليوم الثلاثاء، نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وخط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، وخط "أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وخط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" 30 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.