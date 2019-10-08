10 معلومات عن مسابقة 120 ألف معلم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة بصدد الاستعانة بـ120 ألف معلم جديد للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام.
وينشر (الخليج 365) أبرز معلومات عن المسابقة الجديدة كالآتي:
1- يتم تقديم الأوراق المطلوبة على البوابة الإلكترونية لتوظيف المعلمين على الرابط التالي: www.egmoe.org.
2- القبول إلكترونيًا بدون تدخل للعنصر البشري.
3- لا تعتمد على الاستعانة بموازنة الدولة.
4- تمول الوزارة هذه التعاقدات من مواردها المالية.
5- تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالي مليار و600 مليون جنيه.
6- هناك أفضلية لمن تم الاستعانة بهم من المعلمين في المسابقة الماضية.
7- يجب أن يكون المتقدم عضو في نقابة المعلمين، وحاصل على الشهادات المهارية المطلوبة، بخلاف الشروط الأخرى.
8- يتم التعاقد مع المعلمين ويجدد العقد لمدة 3 سنوات.
9- تراجع الأوراق من أكثر من جهة للتدقيق في صحتها.
10- شهادة المعلم شرط أساسي للقبول.
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