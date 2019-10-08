صالون المحور يدعم المرأة العربية ويقيم احتفالية كبرى بمشاركة المبدعات فى مصر والعالم العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ حسن راتب: الدولة المصرية اهتمت بالمرأة فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى على وجه الخصوص

ـ حسن راتب يكرم د. نوال الدجوى ضيف شرف صالون المحور ويصفها بأنها صاحبة مدرسة فكرية

ـ حسن راتب: صالون المحور يدعم مهرجان المرأة العربية ويكرم المبدعات فى كافة المجالات

ـ حسن راتب: المرأة لها دور هام فى مسيرة التنمية والنماء والرسول أوصانا بها

استهل الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، كلمته بالتأكيد على أن الدولة المصرية اهتمت بالمرأة فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى على وجه الخصوص، وأن الصالون يأتى هذه المرة مختلف تماماً ويأتى فى ثلاث مناسبات هامة، أولا أننا بالأمس كنا نحتفل بانتصار مجيد لمصر، وشهر أكتوبر هو شهر انتصار للعالم العربى ككل، لأن مصر حاربت حتى تستعيد أرضها مرة أخرى، وهو عيد نصر أكتوبر المجيد السادس والأربعين والذى يمثل ملحمة وطنية قادها أبناء الجيش المصرى فى السادس من أكتوبر عام 1973 ضد الجيش الإسرائيلى، واسترد فيها قطعة وجزء غالى من جمهورية مصر العربية وهى أرض الفيروز "سيناء ".

وأضاف راتب خلال الاحتفالية الخاصة من صالون المحور بانطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المرأة العربية، برئاسة الدكتورة آمال إبراهيم، ويأتى المهرجان هذا العام أيضا بدعم غير محدود من الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، وبمشاركة واسعة من عدد من الدول العربية يضم سيدات ناجحات ومبدعات من 13 دولة عربية لكى يتناقشن فى أساليب الدعم والإبداع التى تحتاجها المرأة، وبحضور الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة MSA ضيف شرف صالون المحور، واللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد الأسبق وعدد من الرموز النسائية البارزة والمؤثرة فى مختلف المجالات، وأهل الفكر والثقافة والإعلام.

والمناسبة الثانية، أننا نحتفل بالمرأة، وحينما تكون للمرأة مبادرة إيجابية نذهب ونحتفل بها، وهنا اقتبس الدكتور حسن راتب كلمات من القرآن حيث ذكر قول الله تعالى "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" وهذا أيضا ما ورثناه عن رسول الله فى أحاديثه الشريفة، وهو ينادى بحق المرأة، والذكر والأنثى فى العمل سواء، ورسول الله أوصانا بالمرأة .

وتابع راتب، وأن تأتى هذه المبادرة من المرأة فهذا شىء هام، وأن تقدم الشعوب لا يأتى إلا بالمبادرات، وعندما تأتى من المجتمع المدنى لها قيمة كبيرة وتعبر عن المجتمع، ونجتمع اليوم حول مبادرة المرأة العربية ومشاركتها فى المجتمع ونحن ندعم هذه المبادرة. وأشار راتب، إلى أنه دائما تأتى المبادرات الهامة من المجتمع المدنى وبالتحديد المبادرات التى يكون لها قيمة ووزن كبير جدا، ولذا نحن نجتمع فى صالون المرأة العربية، والمرأة هى التى تشارك فى التنمية وتشارك فى النماء وفى مسيرة البناء ايضاً.

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وقال راتب: الشىء الثالث هو أننا نحتفل بيوم البيئة العالمى وهو يوم 16 أكتوبر، والمرأة تحتفل به وتعطى إنذارا وصيحة كبيرة لمتخذى القرار، ونحن نعيش فى بيئة مليئة بالمشكلات وتحتاج هذه المشاكل لمواجهة منا جميعاً، والأمانة تقتضينى أن أقول بما أننا تسلمنا البيئة نظيفة من الآباء والأجداد يجب علينا أن نتركها نظيفة وجميلة، وكما قال تعالى "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا".، والله خلق الكون بحلقات توازن ولكن الإنسان أحدث خللا بأفعاله وعلينا أن نسلم لأحفادنا بيئة نظيفة، فحينما يتعدى الإنسان على الطبيعة تحت زعم التقدم الصناعى، وهنا يحدث الخلل وظلم من الدول المتقدمة فى الاعتداء على البيئة والدولة النامية تتحمل عبء تلوث البيئة .

وأضاف راتب فى حديثه: أن أجمل ما فى هذا اللقاء هو أنه يضم رموزا جميلة جدا، أنا أشكر الدكتورة أمال إبراهيم على هذه المبادرة التى تجمع كل هذه القامات فى مبادرة طيبة تهتم بدور المرأة وتكون داعمة لها، ومبادرتها الرائعة على هذه المبادرة وإقامتها فى مصر .

وتابع راتب: نادرا ما يتحرك الصالون إلا من أجل رمزية كبيرة وحقيقية والصالون الآن يتحرك عندما توجد هذه الرمزية، وحينما نجد هذه المبادرة وهذا المهرجان. ونجد بيننا الدكتورة نوال الدجوى وهى حالة متميزة جدا فهى مربية فاضلة ولها فضل فى أجيال كثيرة تعلمت منها، وقيمة نوال الدجوى فى المدرسة الفكرية لها سواء فى المدارس أو الجامعات، والقيمة الحقيقية هى تواجدها كضيفة شرف بصالون المحور، وهى مؤمنة بما تفعل وبالدور الهام للتربية وأنها ساهمت فى تخريج أمراء ورؤساء فى العالم العربى وأنا سعيد أنها ضيف شرف مهرجان المرأة العربية.

وعلى جانب آخر، يشرف صالون المحور بتواجد رموز من الجيش المصرى مصنع الرجال، ومحافظ الوادى الجديد الأسبق اللواء محمود، وهذه البقعة الغالية على أرض مصر "سيناء" ولها مكانة عظيمة فى عقيدتنا وحياتنا.

ويذكر أن هذا الصالون الذى يأتى دعما للمرأة العربية هو الصالون الثانى الذى يتناول مهرجان المرأة العربية بهذا القدر من الاهتمام، حيث عقد الصالون السابق فى المقر الدائم لصالون المحور، لكن هذا العام أصر الدكتور حسن راتب أن يخرج الصالون من عرينه ويذهب إلى مقر المهرجان حتى تكون المشاركة أكثر فاعلية ومن قلب فعاليات المهرجان .

وأنهى الدكتور حسن راتب حديثه بقول المولى عز وجل "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر".