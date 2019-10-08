شكرا لقرائتكم خبر عن سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد حوادث الطرق من أسوأ المواقف التى قد يتعرض لها قائد السيارة، لما تسببه من أضرار للمركبات، فضلاً عن الأضرار التى قد تسببها للأفراد حسب خطورة الحادث.

وتقدم الخليج 365 خطوات يجب اتباعها لسلامتك من التعرض لأى حادث مرورى:

1- عند إيقاف سيارتك أثناء السير يجب أن تترك مسافة بينك وبين السيارة التى أمامك تمكنك من رؤية الإطارات الخلفية للسيارة التى أمامك.

2-فى حالة انفجار الإطار الأمامى، يتم رفع القدم من على دواسة البنزين مع القبض على عجلة القيادة بقوة بدون استخدام الفرامل لحظة الانفجار حتى لا يؤدى ذلك لانقلاب السيارة.

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3-عند انفجار الإطار الخلفى للسيارة، فإنها سوف تنحرف يمينا ويسارا (ذيل السمكة) لذا يجب القبض على عجلة القيادة بقوة إلى أن تهدئ السيارة من سرعتها وقيادة السيارة خارج الطريق دون النظر إلى تلف الإطار المنفجر مع مراعاة حركة السيارات القادمة من الخلف.

4- عند توقف السيارة يراعى أن يكون الرصيف على يمين السيارة والسائق.

5- توقف السيارة فى منحدر يجب إدارة العجلات الأمامية لجهة اليمين، بحيث إذا تحركت السيارة فإن الرصيف يمنع تقدمها.

6- فى حال توقف السيارة فى مرتفع يجب إدارة العجلات الأمامية لجهة اليسار، بحيث إذا تحركتت للخلف، فإن الرصيف يمنع حركتها للخلف.