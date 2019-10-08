شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 20 33

الإسكندرية 20 32

بلطيم 20 31

مطروح 20 32

السلوم 19 33

سيوة 19 33

بورسعيد 23 30

دمياط 23 30

الزقازيق 22 33

الاسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 20 30

رفح 19 29

رأس سدر 23 33

نخل 14 31

نويبع 22 32

طابا 22 31

كاترين 15 30

الطور 23 33

شرم الشيخ 25 34

الغردقة 26 36

مرسى علم 24 35

الفيوم 22 34

بنى سويف 22 35

المنيا 20 36

أسيوط 21 37

سوهاج 21 38

قنا 23 39

الأقصر 25 40

أسوان 26 42

أبوسمبل 26 41

الوادى الجديد 23 40

شلاتين 26 36

ابو رماد 25 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 33

Advertisements

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 39

المدينة 26 40

الرياض 24 39

المنامة 30 36

أبوظبى 30 40

الدوحة 31 35

الكويت 24 38

دمشق 12 30

بيروت 24 28

عمان 16 29

القدس 17 26

غزة 20 29

بغداد 21 37

مسقط 28 32

صنعاء 11 25

الخرطوم 26 37

طرابلس 18 28

تونس 18 22

الجزائر 17 23

الرباط 14 26

نواكشوط 24 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 09 22

اسطنبول 16 20

اسلام اباد 17 28

نيودلهى 22 34

جاكرتا 24 34

بكين 10 23

كوالالمبور 24 31

طوكيو 20 24

أثينا 18 23

روما 10 22

باريس 12 16

مدريد 13 29

برلين 03 12

لندن 12 14

مونتريال 07 16

موسكو 01- 04

نيويورك 13 25

واشنطن 15 26