شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يرأس القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بقصر الاتحادية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد صباح اليوم، بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان. ومن المقرر أن تتناول القمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون فى مجال الطاقة، بإلإضافة إلى الأوضاع الإقليمية فى منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.



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