شكرا لقرائتكم خبر عن قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان تعقد، صباح الثلاثاء، في قصر الاتحادية.

ومن المقرر ان تتناول القمة، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، والأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.