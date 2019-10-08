شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 8 أكتوبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة العامة لمجلس النواب. تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مؤتمر بالأكاديمية المهنية المعايير الجديدة التي ستطبقها الوزارة خلال الفترة المقبلة بالنسبة للمعلمين. يعقد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، خلال زيارته للقاهرة مباحثات مع المسئولين المصريين حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. تنطلق فعاليات «منتدى أجفند التنموي الثامن»، والذي يضم ندوة دولية بعنوان «تمكين المرأة من خلال الشمول المالي»، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيس برنامج الخليج العربى للتنمية «أجفند». يطلق رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، حزمة إصلاحات جديدة تلبي مطالب المتظاهرين، منها ما يتعلق بفرص العمل وتمويل المشاريع. Advertisements تنطلق فعاليات الدورة الـ 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بأوبرا الإسكندرية (مسرح سيد درويش)، بمشاركة 30 دولة. يزور وفد اقتصادي من كوريا الجنوبية مصر، وسيلتقي عددا من كبار المسئولين. يعقد تحالف وكالات أنباء البحر المتوسط بالجزائر العاصمة جمعيته العامة الـ28 بحضور ممثلي 16 وكالة عضو بالتحالف. تقيم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، أداء الحكام خلال الجولات الثلاث لبطولة الدوري الممتاز. يوقع رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة فودافون مصر، لإطلاق مشروع «مصر خضراء» والذي يهدف لزراعة مليون شجرة مثمرة. تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين في قضية «اغتيال النائب العام». تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر».

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