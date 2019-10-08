اليوم.. محاكمة سائق متهم بسرقة مكتب بريد في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 28، المنعقدة في العباسية، محاكمة سائق متهم بسرقة مبلغ مالي من مكتب بريد بمنطقة العمرانية، بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم "محمد. ج" 40 سنة، سائق، تهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تبين من خلال التحقيقات قيام المتهم، باصطناع عبوة وهمية على شكل قنبلة، حيث قام بوضعها داخل مكتب بريد العمرانية بعبوة صد ترويع الموظفين، وإرهابهم بها حتى يتمكن من سرقة المبالغ المالية الموجودة في عهدة مكتب البريد.

وكان رجال مباحث الجيزة تلقوا بلاغًا من أحد موظفي المكتب، يفيد بقيام شخص بوضع قنبلة داخل المكتب وتهديدهم بها لسرقة المبالغ المالية في عهدتهم، على الفور انتقل رجال المباحث، وبصحبتهم رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، حيث تمكنوا من ضبط المتهم، وبالكشف عن العبوة الناسفة، تبين أنها عبوة وهمية اصطنعها المتهم لترويع الموظفين، وتهديدهم بها حتى يتمكن من الاستيلاء على المبالغ المالية.

تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة العمرانية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر جهاز الأمن الوطني للكشف عن المتهم، كما باشرت النيابة العامة التحقيق، التي أحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح.